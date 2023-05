TORINO - Alla viglia della sfida contro la Juve, Stefanotecnico del Milan , ha detto la sua sulla penalizzazione dei bianconeri in campionato: "Siamo tutti d'accordo sul fatto che la tempistica non è quella che ci si augura in un campionato regolare. ...... ma che laci sia stata è altrettanto innegabile. Il retroscena è questo: le parole di Inzaghi su Turpin sono nate come reazione a quanto fatto daal termine della gara d'andata, con ...... invitandolo ad un maggior rispetto verso quei professionisti che attualmente stanno regolarmente operando nella Società Rossonera ed ora, dopo questa ennesima, deve incassare il ...

Pioli, frecciata sulla penalizzazione Juve: "In un campionato regolare..." Corriere dello Sport

TORINO - Alla viglia della sfida contro la Juve, Stefano Pioli tecnico del Milan, ha detto la sua sulla penalizzazione dei bianconeri in campionato: "Siamo tutti d'accordo sul fatto che la tempistica ...Il Milan ha stravinto la sfida contro la Sampdoria per 5-1. Contro i blucerchiati è arrivata una vittoria importante per i rossoneri che dovevano ...