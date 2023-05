Pioli fissa l’obiettivo | “Vogliamo il quarto posto Futuro? Presto per parlarne”

(Di sabato 27 maggio 2023) MILANO –per il Milan: battere la Juventus e chiudere il discorso Champions League con un turno di anticipo. Un successo, infatti, consentirebbe ai rossoneri di centrare la qualificazione e proiettarsi nel migliore dei modi alla prossima stagione: “Abbiamo approfittato della settimana per lavorare nel miglior modo possibile. Troveremo un’avversaria determinata e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Juve all’esame Milan, Allegri: “Diamo continuità ai risultati”avverte i suoi: “Il match con la Juve pesa più dei tre punti” Lo svedese Zlatan Ibrahimovic: storia di un campione Juventus-Spezia risultato finale 2-0 “Il -15 non cambia nulla, pensiamo al campo”: parola di Allegri...

... giornalista di 'Repubblica' che segue da vicino le vicende nerazzurre: "Sicuramenteavrà ... Acerbi era in marcatura a uomo esu Giroud, così Darmian aveva quasi sempre la possibilità di ...Dopo un avvio in sordina, con due pareggi nelle prime giornate, il Napolile distanze su ... affibbiato per spirito di corpo e di bandiera anche ao Conte, ad esempio, che non lo sono per ...Il registro della partita non cambia nella ripresa e Lautarosubito il risultato sullo 0 - 4 ... Dopo un avvio senza particolari emozioni, gli uomini disi divorano l'1 - 0 al quarto d'ora ...

Juventus-Milan, la probabile formazione: squadra che vince non si ... Radio Rossonera

Il centrocampista francese ha giocato solo sei partite in stagione ma si dà da fare per la squadra: nei giorni scorsi ha offerto il pranzo a tutti nel suo giardino. Ha un contratto fino al 2026, andrà ...Il Milan corre ai ripari sul mercato, possibile affare con la Juventus: tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti in casa rossonera Solo la nuova penalizzazione della Juventus potrebbe salvare il Mi ...