Piazza di Siena | Vezzani | Un grande onore per me

(Di sabato 27 maggio 2023) "Siamo giunti alla 90esima edizione didi": a parlare è Uliano, direttore di campo 90° CSIO. Che ha rivelato: "Le emozioni sono sempre altissime, è un concorso straordinario nel mondo. Noi italiani lo vediamo in un modo del tutto particolare, con delle grandi emozioni ma anche con delle grandi soddisfazioni. È unper me costruire questa 90esima edizione".

Polo Assn a contendersi la tappa romana del circuito organizzato in collaborazione con la FISE e inserito all'interno del programma del 90° CSIO didi. Harpa - HPE (che vede in campo, ...Si appresta a volgere al termine il 90º CSIO di Romadi- Master d'Inzeo , che ha radunato una folla gremita a Villa Borghese. Nella giornata conclusiva di domenica 28 maggio, andrà in scena l'atteso Rolex Gran Premio Roma (categoria a due ...

Prima una finale per giocare e vincere. Poi una da seguire nella veste di tifoso, con la sciarpa nerazzurra al collo. Pedro Llorente, argentino doc, sarà impegnato stasera al Galoppatoio di Villa Borg ...Piazza di Siena fa novanta. Quella in corso di svolgimento è un’edizione speciale del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma, ricca di tantissime novità. Le emozionanti parole del direttore ...