Perché Netflix ha bloccato la condivisione degli account e cosa significa per le altre piattaforme

(Di sabato 27 maggio 2023) In un tweet del 2017 l’ufficiale discriveva: «Love is sharing a password» («L’amore è condividere una password»). A giudicare da come è andata a finire, a Los Gatos devono avere avuto grosse delusioni amorose negli ultimi sei anni. Da allora la compagnia californiana ha decisamente cambiato idea. Dopo una fase di sperimentazione in alcuni Stati, il blocco delladella grande N alla fine è arrivato anche in Italia. A partire dal 23 maggio, tutti glidella piattaforma di streaming più famosa al mondo sono diventati condivisibili solo tra utenti appartenenti allo stesso nucleo domestico, vale a dire quel «gruppo di persone che vivono nello stesso luogo del titolare dell’», come precisato dal colosso americano in ...