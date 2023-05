Perché la Russia sarà sempre più musulmana dati alla mano

... della perenne ansia di status della, dell'insicurezza congenita della Germania o del ... opinionisti, giornalisti e del pubblico informato in generale:"Sia gli apologeti che i ......governo ucraino - ha aggiunto - 'non può permettersi di commettere errori' sulla decisione... in merito alla proposta cinese - riconoscimento dei territori occupati dalla- ribadisce: '...In generale, la campagna elettorale di queste elezioni è stata molto dura, tanto da non risparmiare interferenze di paesi stranieri come la, che con video montaggi e deepfake a scapito dell'...

Ucraina, ultime notizie. Intelligence Kiev: Russia prepara provocazione a Zaporizhzhia Il Sole 24 ORE