Per le stragi di mafia ancora oggi paghiamo un prezzo. Ma i mafiosi ricevettero il conto più alto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Si sente dire spesso e correttamente che quella dei Corleonesi di Riina e Provenzano fu una “anomalia” nella storia di Cosa Nostra. Una anomalia tragica costata la vita a decine di persone, colpite da quella violenza terroristico-mafiosa che devastò anche Firenze nella notte tra il 26 e il 27 maggio, annientando la famiglia Nencioni e uccidendo Dario Capolicchio. Vero, ma sono ormai convinto che questa “anomalia” (che tale resta in relazione alla secolare condotta di Cosa Nostra) non si spieghi soltanto con la ferocia di Riina e compagni, ma anche (se non soprattutto) col contesto della “Terza guerra mondiale”, passata alla storia come Guerra Fredda e successivamente col contesto di quello che chiamerei “Terzo dopoguerra italiano”, il periodo che comincia con il 1989 e finisce con il 1994. Il “Terzo dopoguerra” dispiega i suoi effetti tutt’. Cosa Nostra, ma anche ...