Penuria di medici | il governo | “Quattromila posti in più nei corsi” Ma non basta

Roma, 27 mag – Sulla carenza di medici il governo prova ad "annunciare" soluzioni. Così, per i corsi di laurea in medicina ci sarà un aumento importante dei posti, tra il 25 e il 30%", dice il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, come riportato da Tgcom24. La Bernini prosegue così: "Occorrono 30mila nuovi medici da inserire nei corsi di laurea nei prossimi 7 anni". Inoltre, per l'anno accademico 2023/2024 ci saranno "da 3.553 a 4.264 posti in più". Poi aggiunge: "Si sta adoperando per reperire i fondi chiesti dalle Università per rendere sostenibile l'aumento, a questo scopo metteremo a disposizione 23 milioni".

... per non parlare del numero chiuso delle Facoltà di medicina che allontana molti aspirantiproprio mentre ne diventa sempre più forte la ricerca. Ladi nuovi professionisti si somma, ...Il dottor Mauro Pelagalli Non fa mistero delladiil dottor Mauro Pelagalli, direttore del Dipartimento materno infantile: "Il nostro è un dipartimento molto attivo e molto attrattivo ...... alladi alcune figure nell'ambito del personale sanitario, alla scarsa attenzione nei ... oltre che sul numero, del personale sanitario, in speciee infermieri. " affidamento dei servizi ...

Carenza medici di famiglia, in Italia ne mancano quasi 2.900 Sky Tg24

In Italia mancano quasi 2.900 medici di medicina generale ed entro il 2025 in Italia se ne perderanno altri 3.400. La stima è della Fondazione Gimbe che lancia l'allarme sulla carenza ...Potranno avere condotte fino a mille pazienti e dovranno curare all’interno delle Case di Comunità. Accordo fra Irccs San Gerardo e Asst Brianza per provare tappare le falle dei tanti pensionamenti.