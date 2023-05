Pensioni | a luglio maxi aumenti più arretrati E nel 2024 saliranno ancora | cosa cambia fascia per fascia Le simulazioni

...euro Quali sono gli altri aumenti per letra 500 - 4mila euro previsti per l'estate Quanto aumenta la quattordicesima per letra 500 - 4mila euro Aaumentano ledi ...Come ha chiarito l'associazione, infatti, questa estate soggiornare in hotel,, b&b e ... Agosto rimane il mese più gettonato per viaggiare, il 44% ha scelto questo mese e il 36%. A ...'Finalmente l'Inps sta chiudendo la procedura e le somme aggiuntive per leminime, previste dalla Legge di Bilancio, saranno erogate acon gli arretrati', considera Tina Cupani , ...

Pensioni, a luglio maxi aumenti (più arretrati). E nel 2024 saliranno ancora: cosa cambia fascia per fascia. L ilmessaggero.it

Arrivano gli aumenti delle pensioni minime. A luglio via libera per l'assegno che riguarda 1,3 milioni di persone. Il ritardo di questa prima parte dell'anno è stata dovuta ...PADOVA - Al via i corsi per inserire nelle cooperative i beneficiari del Reddito di cittadinanza che, diversamente, non potrebbero rientrare nel mondo del lavoro. Ad annunciarlo è stata ...