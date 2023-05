Pd | amministrazione premiata dal 70% dei cittadini e la sfida sarà tra Carnevali e Gandi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 27 maggio 2023) Bergamo. Il 70% dei bergamaschi promuove l’operato dell’Gori ed esprime la sufficienza piena piena per Elenae Niccolò Carretta, come media espressa tra tutti gli indicatori presenti nel sondaggio. Con Sergionon sta certo a guardare, staccato solo di qualche punticino. E sespiccano per riconoscibilità e per molto altro ancora, Carretta vince sul fronte dell’affidabilità. A dimostrazione, ancora una volta, che nei giochi futuri del centrosinistra, la parte centrista dovrà avere un peso importante, tanto da ipotizzare un possibile ticket con lo stesso ex consigliere regionale di Azione. Questo è quanto è emerso nella riunione voluta dal Partito Democratico, che ha tenuto banco dalle 18 alle 20 di venerdì 26 maggio. Tra i nodi sciolti, il concetto ...