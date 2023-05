Paventi | «Lukaku-Istanbul? Può fare soltanto una cosa! Inzaghi…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 27 maggio 2023)si esprime sull’attacco dell’Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Le sue parole su RomeluCHANCE ? Andrea, a Sky Sport, si esprime sull’attacco dell’Inter in vista della finale di Champions League: «? Penso che la coppia Dzeko-Lautaro Martinez sia quella che ha più chance per partire dal 1’. Dipenderà però anche dallo stato di forma.può solo mettere in discussione la scelta di Inzaghi segnando e sfornando assist come sta facendo tuttora». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati