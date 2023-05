Paura all’alba a Santa Severa | a fuoco la cabina elettrica di un palazzo

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 27 maggio 2023)Marinella – Momenti di, dove alle 5:00 i Vigili deldi Cerveteri sono intervenuti in via del Tirreno per un incendio all’interno di un. A prendere fuco è stata lache serviva i locali della piscina condominiale. Giunti sul posto i Vigili delsi sono trovati di fronte ad un fumo denso che ha reso difficile l’intervento. Nonostante tutto sono riusciti repentinamente ad individuare laavvolta dalle fiamme e ad evitare che coinvolgessero la restante porzione dello stabile. Le effettive cause dell’incendio sono ancora da accertare. Fortunatamente nelnon c’era nessuno al momento dell’incendio e non si ...