(Di sabato 27 maggio 2023) Marioha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Inter-Atalanta. Il centrocampista croato vuole i tre punti per credere nella Champions League OBIETTIVO ?sugli obiettivi europei: «La Champions League? Sarà dura arrivarci, noi peròcon. Giocare con la Conference già in tasca è fattore di gioia, ma non ci accontentiamo perché possiamo prendere altre due coppe. Vediamo ildi stasera». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Noiessere competitivi sia in Italia che in Europa , quest'anno ci siamo riusciti meno ma ... Decisivi, dopo il vantaggio iniziale di Lazovic (11'), i gol di Zappacosta (22'),(53', ...... perché adessoportare a casa l'obiettivo . Giocare in orari diversi rispetto allo Spezia ... Sportiello; Toloi, Demiral, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners,; H&...... è inutile dire chevincere tutte e tre le gare che mancano, questa con la Samp è la prima ... Zappacosta, De Roon, Ederson e Maehle a centrocampo, Koopmeiners esulla trequarti, ...

Pasalic: «Vogliamo fare risultato con l’Inter, vincere possibilmente» Inter-News.it

La nostra consueta rubrica ha prodotto risultati sorprendenti (ma non troppo) I tifosi nerazzurri hanno scelto: davanti, accanto ad Hojlund, vogliono Lookman, con Pasalic in panchina. Per il resto, ne ...Gasperini sceglie le due punte e opta per il colombiano accanto a Hojlund Gian Piero Gasperini ha voluto mescolare le carte in occasione della gara ieri contro il Verona e rispetto alle previsioni del ...