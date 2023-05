Paris Brest | la torta che ha fatto impazzire mio marito | devo farla almeno 2 volte a settimana!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 27 maggio 2023) Se ami i dolci non puoi certamente lasciarti scappare la possibilità di realizzare nella cucina di casa dei golosissimi profiteroles. I profiteroles sono un dolce francese realizzati con la pasta sfoglia choux e ripieni di crema o crema pasticcera e ricoperti di una glassa al cioccolato fondente. Solo leggere queste parole fa venire l’acquolina in bocca! Proprio per questo qui di seguito ti propongo una ricetta che una sorta di variante da gustare in famiglia. La ricetta che troverai a breve è quella di un ciambellonecon l’impasto dei profiteroles e riempito con crema e mandorle. Come si può prevedere il procedimento non è veloce ma il risultato ne vale decisamente la pena. Se sei pronta cominciamo subito!: ingredienti e preparazioni La preparazione di questo ciambellone super goloso ti porterà via circa 4 ore ...