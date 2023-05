Roland Garros: L'ORDINE DI GIOCO DI28 Matteo Arnaldi, n.105 ATP, trova dall'altra parte ... Per il 22enne sanremese si tratta dell'esordio assoluto a. Il match è in programma come ...... e le fresche finali a Monte Carlo e Roma, dove da diciotto anni si palesavano ladella ... Del resto, il Dolomiti Kid è ache ha piazzato il suo primo quarto di finale Slam, nella ...... aè tutto pronto per l'inizio del Roland Garros ed è stato rilasciato il programma della prima giornata di incontri fissata per28 maggio. Nel day 1 non ci sarà sessione serale e ...

Parigi: domenica tocca ad Arnaldi, Musetti e Sonego. Gli orari SuperTennis

Sono tre gli azzurri (dei nove in gara) chiamati ad esordire domenica al RolandGarros, secondo Slam del2023, che scatta sulla terra rossa ...Camila Giorgi affronterà Alizé Cornet al primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione di tennis che si disputerà sulla terra rossa di Parigi. L'appuntamento è per domenica 28 maggio ...