Parigi | domenica subito in campo Giorgi ed Errani

Debuttanodue delle sei azzurre ai nastri di partenza del Roland Garros, secondo Slam del 2023, che ...presenza nel main draw (l'ultima era datata 2020) per la veterana azzurra che aè ...Questo articolo fa parte dell'inserto di Leggo al Giro d'Italia che sarà distrubuito28 ... come è giusto che sia per la Capitale e come avviene ad esempio percon il Tour de France'.... durante una cerimonia all'Hotel de Ville (il Municipio di, ndr) in cui il vicesindaco ...invece per la rassegna Cherry Notes, salgono sul palco di 'The Eye' alle ore 11.30, Raiz e ...

Parigi: domenica tocca ad Arnaldi, Musetti e Sonego SuperTennis

Sabato 27 a domenica 28 maggio lo Stadio Colbachini di Padova sarà il teatro per l’assegnazione dei titoli tricolore della stagione 2023.Mancano ormai tre giorni all'inizio dei Campionati Mondiali di taekwondo 2023, che si svolgeranno alla Crystal Hall di Baku (in Azerbaigian) da lunedì 29 a domenica 4 giugno. In casa Italia ci sono gr ...