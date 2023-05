Papa Francesco stupisce tutti | la prima volta per un Pontefice in Rai

(Di sabato 27 maggio 2023)si è recato a Saxa Rubra, nella sede della Rai, per registrare un'intervista alla trasmissione «A sua immagine», programma che andrà in onda il 4 giugno su Rai1. È lache unsi reca negli studi televisivi della Rai., al suo arrivo, è stato applaudito da numerose persone, personale della tv pubblica che hanno gridato «Viva il». L'intervista era in agenda a marzo ma poi fu rinviata perché ilera stato ricoverato al Policlinico Gemelli per una infezione respiratoria. Ad accogliere ilall'ingresso della Rai, l'ad Roberto Sergio e la conduttrice del programma Lorena Bianchetti. Il, sceso in autonomia dall'auto utilitaria e poi adagiatosi ...

16.15 Ilper la prima volta a Saxa Rubraè nel Centro Rai di Saxa Rubra per registrare un'intervista che sarà trasmessa nelle trasmissione "A sua immagine". E' la prima volta che un pontefice si reca negli studi televisivi ...Parolin ha ricordato che più voltesi è espresso sul "ritorno della povertà di salute", "che sta assumendo in Italia proporzioni importanti: ci sono persone che per scarsità di mezzi ...ROMA. Ilè negli studi televisivi della Rai e sarebbe la prima volta per un Pontefice.ha rilasciato diverse interviste tv, l'altro ieri per esempio con Telemundo, ma accogliendo sempre i ...

Il Papa ha «uno stato febbrile». Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni spiegando che per questa ragione Bergoglio oggi non ha tenuto udienze. Intanto viene confermato… Leggi ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...