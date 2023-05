Papa Francesco negli studi televisivi Rai per un’intervista | è la prima volta per un Pontefice

(Di sabato 27 maggio 2023)è a Saxa Rubra: per launè entratodella Rai. L’occasione èche Bergoglio rilascia al programma della Cei ‘A sua immagine’ condotta da Lorena Bianchetti: viene registrata oggi ma sarà trasmessa il prossimo 4 giugno. L’intervista era in agenda a marzo ma poi fu rinviata perché ilera stato ricoverato al Policlinico Gemelli.ha rilasciato diverse interviste tv, l’altroieri per esempio con Telemundo, ma accogliendo sempre i giornalisti in Vaticano. In questo caso, invece, ha deciso di recarsiRai. Arrivato a bordo di una utilitaria, Bergoglio è sceso con le proprie gambe ...

Il Papa è negli studi televisivi della Rai e sarebbe la prima volta per un Pontefice. Francesco ha rilasciato diverse interviste tv, l'altroieri per esempio con Telemundo, ma accogliendo sempre i gior ...