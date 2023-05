Papa Francesco intervista A Sua Immagine in studio | è storia per la Rai FOTO

(Di sabato 27 maggio 2023)si è recato nella sede Rai di Saxa Rubra, a Roma, per registrare un'per il programma A Sua. Arrivato a bordo dell'utilitaria bianca con cui si sposta, Bergoglio è sceso dall'auto con le proprie gambe e si è poi seduto sulla sedia a rotelle. Ad accoglierlo, la conduttrice del programma, Lorena Bianchetti, e un gruppo di dipendenti. È una giornata storica per il servizio pubblico essendo la prima volta che un Pontefice si reca negli studi televisivi della Rai. L'era programmata a marzo scorso, ma poi rinviata a causa del ricovero al policlinico Gemelli.a A Sua: quando va in onda su Rai1 In queste oresta ...

ROMA. Ilè negli studi televisivi della Rai e sarebbe la prima volta per un Pontefice.ha rilasciato diverse interviste tv, l'altro ieri per esempio con Telemundo, ma accogliendo sempre i ...è a Saxa Rubra : per la prima volta un Pontefice è entrato negli studi televisivi della Rai . L'occasione è un'intervista che Bergoglio rilascia al programma della Cei 'A sua immagine' ...sta meglio: oggi è andato alla Rai di Saxa Rubra Si è recato alla sede Rai di Saxa Rubra per registrare un intervento nella trasmissione 'A sua immagine', il programma di ...

Il Papa ha «uno stato febbrile». Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni spiegando che per questa ragione Bergoglio oggi non ha tenuto udienze. Intanto viene confermato… Leggi ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...