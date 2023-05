Papa Francesco alla Rai | è la prima volta nella storia Ha partecipato ad una trasmissione tv

si è recato questo pomeriggio presso il Centro di produzione Rai di Saxa Rubra per partecipare ad "A Sua Immagine", trasmissione nata dalla collaborazione tra Rai e Conferenza ...La voce profetica dici scuote: "Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a ...Ce lo ricorda, nella enciclica "Fratelli tutti", quando, a proposito del maestro cristiano della fraternità universale, Charles de Foucauld, indica in lui colui che voleva essere "in ...

ROMA – Papa Francesco si è recato oggi pomeriggio negli studi della Rai a Saxa Rubra, dove ha rilasciato un’intervista ospite del programma ‘A sua immagine’. È la prima volta che il Pontefice si reca ...L’incontro, che Papa Francesco ha organizzato personalmente attraverso don Marco Pozza e che è stato tenuto riservato fino all’ultimo istante, ha rappresentato un momento di grande ...