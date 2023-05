Papa | ' Con la guerra si perde tutto'

Non solo sta meglio, dopo la febbre che lo aveva costretto ad annullare tutte le udienze fino a venerdì, maFrancesco ha raggiunto gli studi Rai di Saxa Rubra per registrare un'intervistaLorena Bianchetti nella trasmissione di Rai1 " A sua immagine ". Una visita inedita per un pontefice, che ...Poveri noi se smettiamo di sognare! Un occhio che ascolta L'artista, spiega dunque il, è "l'uomo chei suoi occhi guarda e insieme sogna". Un uomo che "vede più in profondità" dando forma ad ..."Uno scrittore latinoamericano diceva che abbiamo due occhi: uno di carne e l'altro di vetro", ha ricordato il: "quello di carne guardiamo ciò che vediamo,quello di vetro guardiamo ciò ...

Il Papa nella sede Rai di Saxa Rubra. Accolto con un "Viva il Papa" Avvenire

Per la prima volta nella storia, il Papa è ospite negli studi di una trasmissione televisiva. Un evento insolito che si è consumato oggi nella sede Rai di Saxa Rubra, dove Papa Francesco è arrivato pe ...