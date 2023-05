Papa Bergoglio “santifica” Greta Thunberg

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 27 maggio 2023) Altro che dubbio metodico e metodo sperimentale, stiamo vivendo in grande stile il ritorno di una preoccupante visione dogmatica che pretende di interferire in ogni campo della vita sociale, politica ed economica delle nostre comunità. Abbiamo tristemente sperimentato questa tendenza con una pandemia infinita, ed oggi una quasi analoga situazione la osserviamo in merito ai presunti cambiamenti climatici che, secondo gli ambientalisti più fanatici, starebbero alla base di molti disastri naturali, come quello che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna. Ebbene, confermando la tesi di chi ritiene tali tendenze una sorta di rigurgito religioso di altri tempi,vi ha apposto il timbro della Chiesa Cattolica, consentendo ai gretini, o cretini che dir si voglia, di arruolarlo tra le loro agguerrite truppe in lotta per salvare il Pianeta. È ...