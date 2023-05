Papa a Saxa Rubra per intervista | prima volta in Rai

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 27 maggio 2023) caption id="attachment 340953" align="alignleft" width="300"Bergoglio/captionFrancesco per lanegli studi Rai. E questo a conferma anche del suo miglioramento dopo lo stato febbrile dei giorni scorsi.Bergoglio è stato in Rai per unanella trasmissione "A Sua Immagine" di Lorena Bianchetti, che lo ha accolto al suo arrivo in auto davanti agli studi televisivi, dove è stato salutato da un applauso di tutti presenti a cui ha rivolto un cenno di saluto.