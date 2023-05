Si sofferma sulla finale di coppa Italia di mercoledì tra Inter e Fiorentina Tancredinel suo editoriale per Linterista. Questi i passaggi principali*** Gagliardini fuori per due gialli in 41', poi dici che non fa benea sostituirli appena ... Tancredidi SportItalia. *** C'è stata una polemica su Dimarco e i cori ultras ma se ...Si sofferma sul momento dell'Inter dopo il successo per 3 - 1 contro la Lazio Tancredinel suo editoriale per Linterista. Questi i passaggi principali

Palmeri: «Inzaghi, manca solo una cosa per la riconferma! Conte…» Inter-News.it

Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato a SportItalia, da Roma, riferendo le ultime in vista di Fiorentina-Inter. Manca sempre meno per la finale di Coppa Italia, per cui Simone Inzaghi dovrà però ...Palmeri ha parlato di Fiorentina-Inter. Manca sempre meno per la finale di Coppa Italia, per cui Inzaghi dovrà però rinunciare a Mkhitaryan.