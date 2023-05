Pallanuoto Vittoria della salvezza! La Check-Up Rari Nantes Salerno resta in A1

Il centroboa della Nazionale italiana di, reduce dalladella medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio, è stato festeggiato ieri sera dalla sua gente. Durante la serata che si è ......19.30 per avvalorare il buon momento E' vigilia della terzultima gara stagionale per la... La squadra di coach Kiss arriva a questo impegno sulla scia della bellaottenuta sette ...La matematica certezza per il Setterosa parmigiano è arrivata dopo un week - end intenso con la doppiacasalinga contro la Promogest Cagliari (16 - 10 e 12 - 16). Sport Center Polisportiva ...

Pallanuoto. Vittoria della salvezza! La Check-Up Rari Nantes ... 2a News

L’Ipertecnica Centumcellae continua a covare speranze per la conquista della serie B. A Monterotondo i biancorossi hanno infilato un’altra vittoria, sconfiggendo per 9-4 la Virtus Flaminio ...È il momento della verità. Manca una vittoria per imporre il sigillo della matematica su quella che rappresenterebbe un’autentica impresa. Nell’incontro valevole per gara 2 di finale playout del ...