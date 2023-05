Pallanuoto | Champions League 2023 | il tabellone della Final Eight Possibile derby Brescia-Pro Recco in semifinale

(Di sabato 27 maggio 2023) Nella prima fase2022-dimaschile ilha vinto il Girone B e la Proha chiuso al secondo posto il Girone A: nelladi Belgrado i liguri incroceranno nei quarti die i magiari del Ferencvaros, mentre i lombardi affronteranno gli ellenici del Vouliagmeni. In semie potrebbe esserci poi ilcol. Dall’altra parte delnei quarti gli spagnoli del Barceloneta incontreranno i croati dello Jug Dubrovnik, mentre i padroni di casa serbi del Novi Beograd incroceranno proprio gli ellenici dell’Olympiacos, poi le vincenti si sfideranno in ...

Le due italiane tra le otto regina d'Europa con un possibile derby tricolore in ...ABov TAGS borse recco regionali SCUOLE studenti studio superiori CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente, Recco supera Olympiakos nell'ultima gara dei gironi......- WRM3 (SF4) Finali Venerdì 2 giugno 7° posto 19.00 LSF1 - LSF2 5° posto 21.00 WSF1 - WSF2 Sabato 3 giugno 3° posto 19.00 LSF3 - LSF4 1° posto 21.00 WSF3 - WSF4 TAGSolympiacos...

Pallanuoto, Champions League: Pro Recco e An Brescia alla Final Eight di Belgrado Today.it

Nella prima fase della Champions League 2022-2023 di pallanuoto maschile il Brescia ha vinto il Girone B e la Pro Recco ha chiuso al secondo posto il Girone A: nella Final Eight di Belgrado i liguri ...Pro Recco e An Brescia tra le otto regine d'Europa. Le due corazzate della serie A italiana sono approdate insieme alla Final Eight di Champions League di pallanuoto, in programma a Belgrado dal 31 ma ...