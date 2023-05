Pagelle Salernitana-Udinese | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di sabato 27 maggio 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Zeegelar: Mazzocchi: al termine del

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23:- Udinese Ledei protagonisti del match trae Udinese, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: a fine primo tempo FLOP: a fine ...Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei ... Da valutare anche Djimsiti, uscito acciaccato dal match con la. Gasperini potrebbe rilanciare ...Roma -2 - 2, le: El Shaarawy ha una gran voglia, Belotti delude ancora Mourinho e il suo staff alla finalissima degli Internazionali: Medvedev contro Rune, in attesa del Siviglia ...

Roma-Salernitana 2-2, le pagelle della partita di Serie A Sky Sport

«Mourinho resta alla Roma Non lo so. Prima ero più fiducioso, ora un po' meno». Francesco Totti allarma i tifosi giallorossi. L'ex capitano, che segue le avventure ...Le pagelle e highlights di Roma - Salernitana, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023: Candreva è il migliore del match ...