Pagelle Inter-Milan Femminile 0-1 | Giuliani un muro | Grimshaw di volontà

Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei ...- Lautaro e Lukaku in attacco, con Dzeko e Correa in panchina. Brozovic si riprende la cabina di ...... la Fiorentina nella ripresa ha fatto una grande partita, ha creato, ha schiacciato l'e ...PERSONALI TERRACIANO 6; gare sufficiente. Forse poteva fare qualcosa in più sul primo goal ma ...I suoi tagli dentro al campo fanno male all'. Dal 37' st Terzic sv. 4 Milenkovic Lautaro gli fa vivere una notte da incubo, colpevole su entrambi i gol. 5 Quarta Trascinato nella tempesta dal ...

I top e flop e i voti alle protagoniste del match valido per l’ultima giornata della Poule Scudetto della Serie A 2022/23: pagelle Inter Milan Femminile Le pagelle delle protagoniste del match tra Mil ...Match tra l’Inter Women di Guarino e le cugine del Milan, valido per la decima ed ultima giornata della Poule scudetto: le pagelle della sfida Appuntamento allo stadio Breda di Milano per la sfida tra ...