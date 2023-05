Pagelle Cagliari-Venezia 2-1 | voti e tabellino Playoff Serie B 2022 23

(Di sabato 27 maggio 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di2-1, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di/2023. A firmare il passaggio di turno per i rossoblù è Lapadula con doppietta, vana la rete di testa messa a segno da Pierini al 52esimo.: Radunovic 7, Dossena 6.5, Mancosu 6 (46? Goldaniga 6), Nandez 7 (77? Kourfalidis 5.5), Lapadula8, Deiola 6.5 (73? Rog 6), Altare, Zappa 6.5, Makoumbou 6.5, Obert 6 (61? Azzi 6), Luvumbo 6.5 (72? Prelec 6).: Joronen 6.5, Hristov 6, Svoboda 6, Carboni 6.5 (82? Sverko), Candela 5.5 (46? Pierini 6), Tessmann 5.5, Andersen 6 (46? Milanese 6), Zampano 6 (82? Cheryshev), Ellertsson 6 (82? Novakovich), Pohjanpalo 6, Johnsen ...

OBERT 5,5 – Non rischia niente tenendo la posizione ma si perde Pierini nell’occasione del gol ospite. (60' AZZI 6,5 – Offre la corsa sulla sinistra che Obert non poteva dare per caratteristiche) ...L’attaccante del Cagliari a suon di gol è stato eletto il migliore della serie cadetta Nonostante gli anni, continua ad essere un protagonista dei campi professionistici. Gianluca Lapadula è stato ele ...