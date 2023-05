Paga la benzina e con il resto decide di comprare un gratta e vinci | vince 1 milione di dollari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Con sé in tasca aveva 40e, dopo averne spesi 20 per rifornire il serbatoio della sua auto, ha deciso di spendere gli altri 20 per un. Certo mai si sarebbe aspettato che proprio quel biglietto gli avrebbe cambiato la vita. Una volta tornato in auto, infatti, l’hato e ha scoperto così di aver vinto undi. È l’incredibile colpo di fortuna capitato a Michael Schlemmer, a Corbin, in Kentucky: è stato lui stesso a raccontarlo, ancora emozionato e un po’ incredulo, ai media locali. “Avevo finito lae mi sono fermato lì – ha spiegato -. Con me avevo solo 40. Con 20 hoto la, con gli altri 20 ho comprato ile ...