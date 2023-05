Paesi Bassi | 1 600 fermati durante una manifestazione contro i combustibili fossili

(Di sabato 27 maggio 2023) L'Aia, 27 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Quasi 1.600 attivisti ambientali sono statie 40 di loro saranno accusate di disordini pubblici dopo l'enorme blocco sull'autostrada A12 avvenuto oggi vicino a L'Aia. Lo ha riferito la polizia dei, precisando gli imputati saranno accusati di aggressioni verbali all'autorità o danni alla proprietà pubblicaquesta azione organizzata dal gruppo Extinction Rebellion. I membri dell'organizzazione ambientalista, accompagnati da migliaia di sostenitori e difensori dell'ambiente, hanno bloccato la A12 per cinque ore, da mezzogiorno alle 17, per manifestarei sussidi all'industria fossile. Alla fine la Polizia è dovuta intervenire con idranti a bassa intensità per disperdere i manifestanti.

