Oroscopo Paolo Fox Domenica 28 Maggio 2023 | Ariete polemico

Leggi su zon

(Di sabato 27 maggio 2023) L’diFox per oggi,28Saranno tante le occasioni per incontrare la persona giusta quindi non state in casa. Sul lavoro meglio non essere troppo polemici, tenete un profilo basso. Qualcuno proverà in ogni modo a mettervi il bastone fra le ruote. Toro In amore vi trovate a vivere un momento particolare e forse dovete scegliere tra due persone. Sul lavoro arrivano nuovi accordi. Gemelli Il cielo favorisce i sentimenti e anche quella che sembrava una sola amicizia potrà trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro arrivano novità interessanti. Valutate pro e contro prima di accettare un nuovo impiego. Cancro Attenzione in amore, potreste sentirvi un po’ distaccati dal partner ma meglio parlarne. Sul lavoro non manca la tensione e potrebbe esserci ...