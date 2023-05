Oroscopo Branko sabato 27 Maggio 2023 | Pesci determinato

Leggi su zon

(Di sabato 27 maggio 2023) L’diper oggi,27Ariete Cercate di non arrabbiarvi se qualcosa non è andato come avreste voluto. D’altronde, specie sul lavoro, fa parte del gioco. Nessuno vi regala niente, ricordatevelo. Ma voi con il vostro talento e le vostre qualità potete ottenere grandi cose. Toro Dovete collaborare di più con chi vi circonda, perché altrimenti rischiate di commettere errori inutili. Approfittate per trascorrere del tempo con le persone amate, in particolare il partner. Gemelli Rispettate alcune prospettive e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Cancro Potete riservarvi un momento per voi stessi e per la vostra calma. D’altronde il weekend serve proprio a ricaricare le pile. Cercate di capire da che parte state andando e cosa state combinando, ne va della ...