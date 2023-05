Omicidio in centro a Taranto | uomo freddato con cinque colpi di pistola sotto casa | il vicino ha provato a salvarlo

(Di sabato 27 maggio 2023)in tarda serata a. Undi 62 anni, Cosimo Nardelli , è statoto con almenodiper strada in via Cugini, nella zona alle spalle del mercato Fadini, ed è ...

Le indagini Sul luogo dell'sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, guidati dal dirigente Cosimo Romano, e gli uomini della polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi e ...Un uomo di 62 anni, Cosimo Nardelli, è stato ucciso per strada vicino alla sua abitazione neldi Taranto, raggiunto da almeno cinque colpi di pistola. Secondo le prime informazioni ...ell'...... l'introduzione del reato disul lavoro, e aumenti salariali di 300 euro. Il corteo per le strade deldi Milano durante l'agitazione Gli orari dei mezzi Atm per lo sciopero A Milano, ...

Omicidio in centro a Bologna, uomo ucciso a coltellate. Fermato un italiano RaiNews

Omicidio in tarda serata a Taranto. Un uomo di 62 anni, Cosimo Nardelli, è stato colpito con almeno cinque colpi di pistola per strada in via Cugini, nella zona alle spalle del mercato ...Gli investigatori non escludono che la donna conoscesse il suo assassino. L’omicida era disarmato e non voleva uccidere ...