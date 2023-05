Omicidio a Taranto | uomo ucciso in pieno centro | colpito con cinque colpi di pistola

(Di sabato 27 maggio 2023)in tarda serata a. Undi 62 anni, Cosimo Nardelli, è statocon almenodiper strada in via Cugini, nella zona alle spalle del mercato Fadini,...

in tarda serata a . Un uomo di 62 anni, Cosimo Nardelli, è stato colpito con almeno cinque colpi di pistola per strada in via Cugini, nella zona alle spalle del mercato Fadini, ed è morto poco dopo il ...alla periferia di: un uomo di 61 anni è stato ucciso con cinque colpi di pistola mentre stava rincasando, nei pressi dell'Arsenale della Marina Militare. Cosimo Nardelli, che aveva ...in tarda serata a. Un uomo di 62 anni, Cosimo Nardelli , è stato colpito con almeno cinque colpi di pistola per strada in via Cugini, nella zona alle spalle del mercato Fadini, ed è ...

Omicidio in centro a Taranto. ucciso Cosimo Nardelli: era appena uscito dal carcere dopo aver scontato 17 ann… La Repubblica

Omicidio in tarda serata a Taranto. Un uomo di 62 anni, Cosimo Nardelli, è stato colpito con almeno cinque colpi di pistola per strada in via Cugini, nella zona alle spalle del mercato ...Furono vittime nel 2016 della violenza omicida del padre di Andrea Sarà inaugurato stasera a Taranto un centro sportivo intitolato al piccolo Andrea e alla sua mamma Federica De Luca, vittime nel 2016 ...