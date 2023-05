Omicidio a Taranto | l' uomo era da poco uscito dal carcere

(Di sabato 27 maggio 2023) AGI -alla periferia di: undi 61 anni è stato ucciso con cinque colpi di pistola mentre stava rincasando, nei pressi dell'Arsenale della Marina Militare. Si chiamava Cosimo Nardelli, e aveva appena parcheggiato il suo scooter al momento dell'agguato. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata dicon un'auto, è mortodopo il suo arrivo. La Polizia, che ha effettuato i rilievi, ha trovato il casco di Nardelli poggiato a terra, sul marciapiedi, accanto ad un mazzo di chiavi e ha anche ispezionato un'auto che era parcheggiata li' davanti. Indagini sono in corso sul movente, per appurare se c'è un qualche collegamento con il delitto Cimoli o se, eventualmente, Nardelli era rientrato in giri illegali. L'era tornato in libertà ...

AGI -alla periferia di: un uomo di 61 anni è stato ucciso con cinque colpi di pistola mentre stava rincasando, nei pressi dell'Arsenale della Marina Militare. Si chiamava Cosimo Nardelli, ...Nardelli era ritenuto uno degli esecutori materiali dell'insieme a un altro imputato, Matteo Basile, che in seguito collaborò con la giustizia e fu condannato a 20 anni. Cimoli, secondo la ...approfondimento, ucciso un 61enne mentre rincasava FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca 16enne uccisa dal padre, a Torremaggiore i funerali di Jessica Malaj La ...

Taranto, 62enne pregiudicato ucciso in strada a colpi di pistola | L'ipotesi di una vendetta per un altro omicidio TGCOM

Lo afferma il coordinamento tarantino di Libera in merito all’omicidio di un 61enne pregiudicato, ucciso ieri sera in un agguato sotto la sua abitazione di via Cugini.La polizia indaga per appurare se ci sia un collegamento tra il 61enne ucciso in centro a colpi di pistola e il delitto Cimoli, per il quale era stato incriminato ...