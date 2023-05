Oltre 80 chili di cocaina tra auto e casa | coppia arrestata a Melito di Napoli

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStavano caricando nella loro vettura novedi, ma sono stati sorpresi dagli agenti della squadra mobile adi: un uomo e una donna sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Subito dopo, perquisendo un’abitazione in uso all’uomo, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 72di. Nella stessa circostanza, sono stati sottoposti a sequestro alcuni orologi di lusso e la somma in contanti di 75.000 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, presumibile provento dell’attività di vendita dello stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Subito dopo, perquisendo un'abitazione in uso all'uomo, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 72di cocaina. Nella stessa circostanza, sono stati sottoposti a sequestro alcuni orologi di

