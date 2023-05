Un turista georgiano aveva organizzato la vacanza al meglio, Roma la prima città scelta. La decisione era ricaduta sull' Italia forse anche per quello che un altro georgiano di nome Kvicha ...'So che venite dalla Georgia e volete il mio appartamento, ma ioe Khvicha mi ha fatto soffrire tanto quest'anno . Per favore, trovate un altro appartamento' , recita il messaggio ...e Khvicha mi ha fatto soffrire tanto quest'anno. Per favore, trovate un altro appartamento" , ha scritto il proprietario di questo locale ai turisti che perplessi hanno mostrato lo ...

Clamoroso a Roma, rifiutato affitto a un turista georgiano: "Odio Napoli. E Kvara..." Tutto Napoli

Un turista georgiano aveva organizzato la vacanza al meglio, Roma la prima città scelta. La decisione era ricaduta sull' Italia forse anche per quello che un altro georgiano di nome Kvicha Kvaratskhel ...