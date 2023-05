Nuova caserma carabinieri ad Africo | martedì l' inaugurazione

Sarà inaugurata, infatti, ladei carabinieri, ospitata in una villetta a due piani di cinquecento metri quadrati confiscata nel 2005 alla cosca Morabito - Palamara - Bruzzaniti della '...Sarà inaugurata, infatti, ladei carabinieri, ospitata in una villetta a due piani di cinquecento metri quadrati confiscata nel 2005 alla cosca Morabito - Palamara - Bruzzaniti della '...Sono invitati i rappresentanti della stampa locale che potranno, previo accreditamento con lo stesso mezzo, presentarsi entro le ore 11.15 presso lasede della, sita in via Provinciale ...

Nuova caserma dei Cc ad Africo, martedì l'inaugurazione Agenzia ANSA

Da martedì prossimo, 30 maggio, Africo Nuovo, il centro del Reggino in cui c'é stata da sempre una presenza pervasiva della 'ndrangheta, potrà contare su un importante presidio di legalità e sicurezza ...Sorgerà in un immobile confiscato alla 'ndrangheta. Presenti all'evento, tra gli altri, il ministro Piantedosi ed il comandante generale dell'Arma Luzi ...