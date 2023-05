Nuova bocciatura per la flat tax Fa comodo solo ai ricchi

(Di sabato 27 maggio 2023) Il cavallo di battaglia della Lega, che il governo ha fissato come obiettivo di legislatura, viene ancora una volta bocciato. Dopo la Banca d’Italia e la Commissione europea a rilevare i limiti dellatax è l’Ufficio parlamentare di bilancio. Il passaggio dagli attuali scaglioni Irpef a uno schema di progressività ad aliquota unica “determina effetti redistributivi che penalizzano i soggetti con redditi medi e favoriscono quelli con redditi più elevati a meno di rinunciare a una elevata quota di gettito”, osserva l’Upb. Dopo la Banca d’Italia e la Commissione europea a rilevare i limiti dellatax è l’Ufficio parlamentare di bilancio E anche latax incrementale e la sua estensione ai dipendenti, osserva, si pone in controtendenza rispetto all’obiettivo di accrescere l’equità orizzontale, oltre ad apparire “poco ...

