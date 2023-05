(Di sabato 27 maggio 2023) Un movimento che ha in sé tanti interpreti.terza tappa della Coppa del Mondo didi, a(Portogallo), non sono stati soliti noti in casa Italia a monopolizzare la scena. Assente Gregorio Paltrinieri e ritiratosi Domenico Acerenza, la 10 km maschile ha sorriso a un super Andrea, facente parte del medesimo gruppo di allenamento di Greg e Acerenza (gestito da Fabrizio Antonelli). L’si è imposto con il crono di 1h52’37”10, precedendo l’altro italiano Marcello(1h52’41”70) che, dopo l’ottimomentoprova a Golfo Aranci (quarto), si è confermato su standard decisamente elevati. A completare il podio è stato il magiaro David Betlehem con il tempo di 1h53’12”10. Una festa tricolore ...

Grande Italia a Setubal, dove si sta svolgendo una nuova tappa della Coppa del Mondo didi. Nelle acque portoghesi la 10 km maschile ha visto una doppietta azzurra, con la vittoria di Marcello Guidi davanti al compagno di squadra Andrea Manzi. Il podio è stato completato dall'...... della grandezza di circa 85cm, adagiati suldella fontana in modo assolutamente non invasivo, disposti nello spazio per simulare unlibero nell'acqua . L'obiettivo è quello di ...... della grandezza di circa 85cm, adagiati suldella fontana in modo assolutamente non invasivo, disposti nello spazio per simulare unlibero nell'acqua. Obiettivo del progetto: ...

Nuoto di fondo, dominio azzurro a Setubal: Manzi e Guidi primo e secondo nella 10 km, Bridi in piazza d'onore tra le donne OA Sport

Italfondo a dir poco dominante nella terza tappa della World Cup a Setubal, in svolgimento fino a domenica 28 maggio.Italfondo a dir poco dominante nella terza tappa della World Cup a Setubal, in svolgimento fino a domenica 28 maggio. Nella 10 km maschile vince un superbo Andrea Manzi - allenato dal settembre 2021 d ...