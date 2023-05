Non vi chiedo niente | che voi | Arisa | l' ira furibonda dopo gli insulti per la Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) "Non vi, che voi i dischi manco me li comprate", dicein una diretta sui social in cui chiede alla comunità Lgbtq+ e ai suoi fan, "di non insultarmi" per le dichiarazioni su Giorgia. "Parliamo liberamente e diffidate di chi vi dice solo sì perché chi lo fa vi usa invece chi vi parla anche mettendo a repentaglio la propria faccia vi ama davvero. Io la penso così nella vita, amo molto di più le persone che mi dicono dei no ma continuano a starmi vicino". La cantante infatti è stata ospite di Peter Gomez a La Confessione su Nove dove ha elogiato il presidente del Consiglio: "mi piace perché ha molta ca***mma. Questa cosa andrà contro di me. Una volta ho fatto un discorso dicendo che la signorami piacesse. Tutti i miei amici mi avevano ...