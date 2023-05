Non solo Fazio e Annunziata Chi può prepara l’esodo dalla Rai in versione Meloni

(Di sabato 27 maggio 2023) Pochi hanno capito se si tratta di una semplice boutade o se dietro la battuta ci fosse un briciolo di verità. Certo è che ieri, dopo le nomine dei nuovi direttori in Rai, a sganciare quella che lo stesso Fiorello ha definito una “bombetta” è stato proprio il mattatore di “VivaRai2”: “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo”. Lo showman d’altronde, nel clima dei grandi cambiamenti in corso a Viale Mazzini, da giorni parla (e ironizza) su temi caldi come il passaggio di Fabioda Rai 3 a Discovery, i rumors su Serena Bortone che potrebbe anche lei passare sul canale Nove, le nomine di Roberto Sergio e Giampaolo Rossi come ad e direttore della Rai. Smentite le voci di addio su Amadeus. Insinna e Costamagna resterebbero fuori in caso di new entry da Mediaset E ancora: le nomine ...

A livello di funzionalità propone un nuovo sensore per la temperatura, che viene impiegato,per misurare la febbre, maper tenere sotto controllo il ciclo di ovulazione del pubblico ...Spinta e carattere per la fascia mancina che certopuò basarsisul rinnovato Alex Sandro che il meglio di sé lo ha già data. ...E Salvini ha aggiunto: Giorgia Meloni 'un bravissimo presidente del Consiglio ma un'amica che ogni giorno in più conosco, stimo e apprezzo e con cui sono convinto che potremo lavorare a ...

Juventus all'ultimo Stadium: non solo per Rabiot e Di Maria Tuttosport

Ha tutto per diventare uno dei migliori al mondo, per farlo devi avere una ossessione: migliorare tutti i giorni, fare qualcosa in più, di meglio, non solo il campo. Rafa ha in testa di crescere, ...Nella notte tra il 26 e il 27 maggio di trent’anni fa, 1993, Cosa nostra alzò il tiro più di quanto avesse mai fatto in precedenza. Portò l’attacco allo Stato nel continente, adottò la strategia dello ...