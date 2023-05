Nomine Rai | i giallorossi frignano ma incassano poltrone

(Di sabato 27 maggio 2023) Et voilà. Ecco un pacchetto di mischia nell'indimenticato spirito dei bei democristianoni d'una volta. Alla fine il consiglio di amministrazione Rai, dopo aver compulsato tutti i curricola, ha dato l'ok al pacchetto dia direzioni di testate e generi proposto – e abbondantemente annunciato dall'amministratore delegato Roberto Sergio, tra le quali quelle di Gian Marco Chiocci al Tg1 e Antonio Preziosi al Tg2. Ledi Chiocci al Tg1 e Preziosi al Tg2 sono passate in cda Rai con il voto contrario della presidente Marinella Soldi, della consigliera in quota Pd Francesca Bria e del consigliere eletto dai dipendenti di viale Mazzini Riccardo Laganà. Si è astenuto, invece, Alessandro Di Majo, in purisssima quota M5S. Tre i voti favorevoli, sufficienti, quindi per il via libera: quelli dello stesso ad Sergio e dei due consiglieri di maggioranza, ...

