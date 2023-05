“No | questo è troppo!” Chiara Ferragni | foto choc e nessun perdono Anche i suoi fan la distruggono

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 27 maggio 2023) In queste ultime oreè di nuovo al centro di alcune polemiche social. Vi era già vasta attenzione mediatica su di lei e sul marito Fedez per la seconda stagione della serie tv The Ferragnez, uscita qualche giorno fa. Adesso è stata lei stessa a fare una nuova provocazione, pubblicando sul suo profilo Instagram un selfie senza veli. Ovviamente in pochissimo tempo sono arrivati insulti, polemiche o in generale commenti negativi. Essendo una famosissima influencer ed imprenditrice digitale,è solita mostrare tutta quanta la sua vita sul web. Sia lei che il marito spesso riprendono i loro due bimbi, Leone e Vittoria, mentre svolgono le attività quotidiane.condividecon vestiti del suo brand e le piace molto scattare ...