No al test Covid per il figlio grave | indagati genitori no vax

(Di sabato 27 maggio 2023) Ino-vax di un bambino di 4 anni, ricoverato per unamalattia, si sono opposti alper ilnecessario per spostarlo in un altro ospedale, e sono statiper tentato omicidio. Lo riporta oggi il Corriere della Sera. Il tampone si sarebbe reso necessario, secondo quanto riportato, per permettere lo spostamento del piccolo in un'altra struttura, utile, per i medici, a salvargli la vita. I pm hanno quindi autorizzato il prelievo forzoso di campioni biologici che si applica in caso di indagini.

