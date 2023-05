Nicole Santinelli ha lasciato Carlo | perché? L' ex di Uomini e Donne sconvolto

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 27 maggio 2023) Dopo Luca Daffrè e Alessandra Fugamalli, cala il sipario anche sulla storia traAlberto Mancini: si sono lasciati. La scorsa settimana, ospiti a Verissimo di Silvia Toffanin, sembrava andare tutto a gonfie vele eppure l'ex corteggiatore diin lacrime ha dichiarato di essere statodall'ex tronista. L'uomo si è sempre mostrato molto preso e innamorato di, per tale ragione non è riuscito a trattenere la commozione: "La nostra storia è finita, ma io non ho problemi a farmi vedere così, anche se mi scappa una lacrima non fa niente. Le ho promesso che l'avrei amata e rispettata,sono quel tipo di uomo… Ma oggi piace l'uomo che sfugge, evidentemente…"e ...