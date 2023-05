Nibali | ' Tante crono in una Cambio bici | pendenze e zero ammiraglie'

Il punto tecnico di Vincenzo, intervistato da Luca ...Il sole dovrebbe - finalmente - essere protagonista nel fine settimana e sonole ... passando per Gimondi, Moser e Saronni fino ad arrivare a Marco Pantani e Vincenzo- ma, attraverso gli ...a Sant'Anna di Vinadio, per stare negli ultimi due decenni. La Fausto Coppi esalta quelle ... Moltissime le iniziative in programma, connovita, che celebrano lo sport, la sostenibilita, ...

Nibali: "Tante crono in una. Cambio bici, pendenze e zero ... La Gazzetta dello Sport

Poche ore e sarà di nuovo Tre Cime di Lavaredo. Per l'ottava volta nella storia il Giro d'Italia arriverà ai 2333 metri di altitudine del rifugio Auronzo, concludendo una frazione del Giro d'Italia a ...Succede oggi. Al Giro, ad Auronzo, alle 21.30. A Vincenzo Nibali sarà attribuita la cittadinanza onoraria. Un atto meraviglioso e un grazie eterno per un ricordo indelebile. La vittoria, da solo per d ...