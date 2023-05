Nexo+ | giugno 2023 | le novità in catalogo tra film | documentari e serie TV

(Di sabato 27 maggio 2023) Un sogno chiamato Florida, Paolo Cognetti - Sogni di grande Nord e L'effetto acquatico - Un colpo di fulmine a prima svista sono sono alcune dellein arrivo asu. Suarriva un omaggio a Gauguin nel giorno del suo compleanno, lo speciale dedicato a Ken Loach, ilo su David Hockney, Un sogno chiamato Florida di Sean Baker, una selezione didi Michael Haneke, Sebastián Lelio, Leonardo Di Costanzo, François Ozon, Sólveig Anspach, Tran Anh Hung, Riccardo Avitabile, la playlist per il Word Refugee Day, l'appuntamento con la Festa della Musica per il Solstizio d'Estate. Paolo Cognetti - Sogni di grande Nord Ilo racconta un viaggio che ne contiene molti altri. C'è il viaggio di ...

NEXO+ | Le novità di giugno 2023 MovieDigger

