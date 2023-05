Nathaly Caldonazzo scatena un turbine all’Isola dei Famosi | spuntano pesanti accuse e video incriminanti

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 27 maggio 2023)deiha iniziato a dare i numeri e Ilary Blasi è finita al centro della discussione accesa che la naufraga ha avuto con Andrea Lo Cicero. Un’escalation di tensioni inaspettata che potrebbe generare ulteriori scintille nei prossimi episodi. La showgirl ha scelto di difendere Marco Mazzoli, entrando così in contrasto con l’ex rugbista in un’escalation di tensioni che potrebbe influenzare le dinamiche delle prossime puntate del reality di Canale 5. Isola dei2023, Natalylancia un appello a Ilary Blasi: Andrea Lo Cicero non può farla franca Dalle calde sabbie dell’Honduras,ha avuto una lite movimentata con Andrea Lo Cicero, accusandolo di essere “una persona falsa”, la naufraga non ...