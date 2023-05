(Di sabato 27 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...

Con due reti a testa per, entrambi in prestito dal Milan. Nell'andata dei playout di B contro il Brescia, il centrocampista ha dominato in mezzo al campo. L'attaccante ha deciso ...... quel Marco, classe 2000, che si sta facendo le ossa in Calabria: gli occhi di Maldini e Massara sono puntati su di loro. NEL NOME DI IBRA -con la Primavera del Milan ha ...si fa rimpallare un tiro, poi di testa al 49' colpisce bene ma il pallone è alto. I calabresi alzano la pressione, al 51'ci prova, disturbato dal compagno Zilli, la conclusione non ...

Nasti e Brescianini, piccoli rossoneri crescono bene a Cosenza La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Fonte: bresciaingol.com Gastaldello Brescia ko di misura (1-0) a Cosenza nell'andata del playout di Serie B. Di seguito le dichiarazioni di mister Daniele Gastaldello nel post-partita. Cosa ha fatto l ...